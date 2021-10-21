В бундестаге Германии выступили за скорейший запуск «Северного потока — 2»

Запуск трубопровода «Северный поток — 2» мог бы помочь ситуации на европейском энергетическом рынке. Такое мнение выразили председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.

По их мнению, высокий спрос на пригодный газ требует быстрого ввода газопровода, передает агентство dpa.

Фото: angi.ru

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора.



Татьяна Леухина