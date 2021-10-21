В бундестаге Германии выступили за скорейший запуск «Северного потока — 2»
Запуск трубопровода «Северный поток — 2» мог бы помочь ситуации на европейском энергетическом рынке. Такое мнение выразили председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.
По их мнению, высокий спрос на пригодный газ требует быстрого ввода газопровода, передает агентство dpa.
Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора.
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