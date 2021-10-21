Путин указал на необходимость совершенствовать закон об иноагентах

Включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что закон об иноагентах не запрещает иметь то или иное мнение по какому-либо вопросу, он связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности.

Фото: kremlin.ru

Закон о СМИ-иноагентах направлен на то, чтобы «российское общество знало, что человек формулирует такую-то позицию, так он относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы», передает RT слова главы государства. Он пообещал, что СМИ не будут вноситься в иноагенты «ковровым» образом и признал, что законопроект надо совершенствовать.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность признания главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова иноагентом. Он не исключил, что такое может произойти, если журналист нарушит законы страны.



В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России закон об иностранных агентах не могут отменить, потому что он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам влияния на российскую политическую жизнь из-за рубежа. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что власти не согласны с риторикой обращения представителей СМИ про иноагентов.



Татьяна Леухина