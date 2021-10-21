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Происшествия

Двоих студентов забрали в полицию Петербурга после сообщении о стрельбе

22:36, 21.10.2021
Двоих студентов забрали в полицию Петербурга после сообщении о стрельбе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Петербурге двоих учащихся колледжа доставили в полицию после сообщения о стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

У одного из них изъяли охолощенный пистолет. Начала проверка, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О стрельбе возле петербургского колледжа сегодня сообщили СМИ. Выстрел совершил совершеннолетний студент Петровского колледжа.

Подробные инциденты участились после трагедий в казанской гимназии №175 и пермском вузе.

ПроисшествияОбщество

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