Двоих студентов забрали в полицию Петербурга после сообщении о стрельбе
В Петербурге двоих учащихся колледжа доставили в полицию после сообщения о стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
У одного из них изъяли охолощенный пистолет. Начала проверка, передает «РИА Новости».
О стрельбе возле петербургского колледжа сегодня сообщили СМИ. Выстрел совершил совершеннолетний студент Петровского колледжа.
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