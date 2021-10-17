Главное о коронавирусе на 17 октября: коллективный иммунитет в Татарстане — 31% и новая «суперволна»

Фото: Илья Репин

Выручка татарстанских рестораторов упала на 60%, отельеров — на 15% после введения QR-кодов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 121 заболевший COVID-19. Всего на 17 октября в республике зафиксировали 28 587 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 24 125 человек, в том числе 60 — за последние сутки. Умерло 847 человек, в том числе 8 — за последние сутки.



В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось восемь случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались: мужчина 1941 года рождения и женщины 1941, 1949 и 1950 годов рождения. Жертвами коронавируса также стали две жительницы 1948-го и две 1953 годов рождения. За весь период пандемии в Татарстане скончались 847 человек.

В Казани возобновил работу пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре «Южный». Теперь он находится на первом этаже. Его смогут посетить горожане без QR-кода. Вход в мобильный пункт вакцинации в «Южном» располагается с обратной стороны здания ТРЦ. Сделать прививку можно с 10:00 до 20:00.

В Пестрецах закрасили граффити с портретом фельдшера Дании Салимовой, нарисованное на стене одного из жилых домов. Врач умерла на работе во время пандемии коронавируса в ноябре 2020-го. Память о ней решили увековечить с помощью граффити. Его нарисовали в декабре прошлого года.

В Татарстане за минувшие сутки вакцинировались 29 334 человека. Это новый рекорд. За весь период в республике привились от COVID-19 1 225 216 жителей, 983 226 человек вакцинировались вторым компонентом.

Уровень коллективного иммунитета оценивается в Татарстане в 31%. Такие данные привел оперштаб РФ. Татарстан соответствует двум из пяти критериев региона, свободного от COVID-19: в регионе заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения и охват тестированием составляет не менее 200 на 100 тыс. населения. Еще по трем показателям: уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива республика не проходит.

Фото: Ринат Назметдинов

Турпоток в Казань после введения QR-кодов упал на 15%, рассказал «Реальному времени» президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана Рамиль Мифтахов. Началась аннуляция броней в гостиницах, многие снимают брони уже на ноябрьские праздники, отметил он.

С 11 октября, с момента начала действия системы QR-кодов, выручка татарстанских рестораторов упала сразу на 60%, заявила исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова. Отрасли очень важно получить поддержку властей. Одна из эффективных мер — компенсация оплаты труда сотрудников отелей и ресторанов.

Коллективный иммунитет в России составляет 45%

За последние сутки в России выявлено 34 303 новых случая коронавируса, выздоровели 18 717 человек. Число зараженных выросло до 7 992 687 человек, а выздоровевших — до 7 000 624 человек.



Зафиксировано 997 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 223 312 человек.



За последние сутки проведено 659 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 647 646 человек.



В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек. Полностью привились 47,5 россиян. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 45%. В настоящее время ни один регион не соответствует 3 из 5 критериев субъекта, свободного от COVID-19.



Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал большую суперволну коронавируса в стране. Наблюдаемый на сегодняшний день рост заболеваемости и смертности лишь ее часть. По мнению специалиста, суперволна COVID-19 накроет Россию на осень, зиму и весну. Сильной стабилизации ситуации на этот период не предвидится.

Фото: Илья Репин

Второй этап клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея, разработанной Центром им. Гамалеи, не стартовал, рассказал директор центра Александр Гинцбург. Причина — в отсутствии финансирования.

В Крыму зарегистрировал 586 случаев заражения COVID-19. Это максимальное количество с начала пандемии, антирекорды фиксируют в регионе более двух недель подряд. Вчера в республике зарегистрировали 579 случаев COVID-19.

92% депутатов Госдумы имеют антитела от коронавируса — они либо вакцинировались, либо переболели COVID-19, рассказал председатель палаты Вячеслав Володин. Больше всего вакцинированных депутатов в партиях «Единая Россия» и «ЛДПР».

Заместитель директора центра имени Чумакова, директор по развитию Константин Чернов объяснил, чем различаются вакцины против COVID-19 «КовиВак» и «Спутник V». «КовиВак» относится к классическому типу вакцин — это цельновирионная инактивированная вакцина, которая производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. «Спутник V» от московского Центра им. Гамалеи — векторная вакцина, где в качестве вектора задействованы два разных типа аденовируса человека: в них встроен фрагмент гена SARS-CoV-2, который кодирует один из белков вируса, а именно S-белок.

Фото: Максим Платонов

В России коэффициент распространения коронавируса в субботу составил 1,08. Вчера в стране за сутки зарегистрировали 33 208 новых случаев заражения, это новый максимум с начала пандемии.

Российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых привился от коронавируса. Также он регулярно тестируется, готовясь к предстоящим встречам с детьми, рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Умершую от COVID-19 жительницу Багдада избрали в парламент Ирака

В мире коронавирусом на 10.30 по мск заразились 240 421 359 человек, умерли 4 895 034 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 916 462). На втором — Индия (34 067 719). На третьей строке — Бразилия (21 638 726).

Жительницу Багдада Ансам Мануэль избрали в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения COVID-19 почти за два месяца до голосования. Ансам Мануэль баллотировалась на парламентских выборах в качестве независимого кандидата от столичного округа и получила поддержку около 2 400 избирателей. Так как имя Ансам по техническим причинам не успели исключить из бюллетеней, многие отдали за нее свои голоса, не зная о случившемся с кандидатом.

Фото: twitter.com/itosettiMD_MBA

Во Франции в субботу 40 610 человек приняли участие в очередных акциях протеста против санитарных пропусков. Вчера в стране прошла 171 акция. Больше всего человек вышли на митинг в Париже: около 5 тысяч человек. По всей стране полиция задержала пять человек, в том числе троих в столице Франции.

В Аргентину прибыла новая партия доз второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна получила 500 тыс. доз препарата. С начала пандемии Аргентина получила более 81,6 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей.



На Кубе ослабят ограничения на передвижение граждан между провинциями с ноября на фоне снижения заболеваемости COVID-19. Уже с 20 октября начнется продажа билетов на междугородные автобусы, а также поезда и самолеты по маршрутам внутри страны. Поездки жители острова без прохождения контроля на границах провинции смогут осуществлять с 1 ноября.

Татьяна Леухина