Российский иммунолог спрогнозировал большую суперволну коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал большую суперволну коронавируса в стране. По его словам, наблюдаемый на сегодняшний день рост заболеваемости и смертности лишь ее часть.

По прогнозу Крючкова, суперволна COVID-19 накроет Россию на осень, зиму и весну. Сильной стабилизации ситуации на этот период ожидать не стоит, пишет Ura.ru.

— И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее январская волна, затем, скорее всего, весенняя, — прогнозирует иммунолог.

За последние сутки в России выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 33 208. Обще число заболевших на 16 октября достигло 7 958 384. Умерли за сутки 1 002 пациента с COVID-19. Это новый антирекорд. За весь период COVID-19 унес жизни 222 315 россиян.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина