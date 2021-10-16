В Татарстане уровень коллективного иммунитета достигает 31%

В Татарстане уровень коллективного иммунитета оценивается в 31%. Такие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 15 октября, в республике первым компонентом привились 1 208 752 человека, вторым — 1 071 087.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан соответствует двум из пяти критериев региона, свободного от COVID-19: в регионе заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения и охват тестированием составляет не менее 200 на 100 тыс. населения.

По трем остальным: уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива — республиканские показатели не соответствуют.

С сегодняшнего дня на этом сайте, помимо статистики, будет публиковаться информация о вакцинации и интерактивная карта о ситуации с COVID-19 в регионах.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 117 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 466.

Татьяна Леухина