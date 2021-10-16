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В Татарстане за сутки вакцинировались 29 334 человека — это новый рекорд

13:27, 16.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцинировались 29 334 человека — это новый рекорд
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки вакцинировались 29 334 человека. Это новый рекорд.

С начала кампании по вакцинации в республике привились от COVID-19 1 225 216 жителей, 983 226 человек уже получили вторую прививку, сообщает Минздрав РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике коллективный иммунитет достиг 31%. Татарстан соответствует двум из пяти критериев региона, свободного от COVID-19.

Вчера в Татарстане от COVID-19 привились рекордные 24 010 человек за минувшие сутки. Сегодня в соцсетях появилось видео очередей в круглосуточном прививочном пункте в «Меге».

    Татьяна Леухина
    ОбществоМедицина Татарстан

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