В Татарстане за сутки вакцинировались 29 334 человека — это новый рекорд

В Татарстане за минувшие сутки вакцинировались 29 334 человека. Это новый рекорд.

С начала кампании по вакцинации в республике привились от COVID-19 1 225 216 жителей, 983 226 человек уже получили вторую прививку, сообщает Минздрав РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике коллективный иммунитет достиг 31%. Татарстан соответствует двум из пяти критериев региона, свободного от COVID-19.



Вчера в Татарстане от COVID-19 привились рекордные 24 010 человек за минувшие сутки. Сегодня в соцсетях появилось видео очередей в круглосуточном прививочном пункте в «Меге».

Татьяна Леухина