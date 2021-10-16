В Татарстане от коронавируса умерли еще 8 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали еще восемь человек.

Умерли мужчина 1941 года рождения и женщины 1941, 1949 и 1950 годов рождения. Жертвами коронавируса также стали две жительницы 1948 и две 1953 годов рождения.

Вирус идентифицирован в организмах умерших в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего в Татарстане по состоянию на 16 октября зарегистрировано 847 случаев смерти от COVID-19.

Напомним, в Татарстане за минувшие сутки выявили 117 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 466. Выздоровели в республики за сутки 92 пациента с коронавирусом, всего — 24 065.

Татьяна Демина