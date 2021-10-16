Соцсети: в Пестрецах закрасили граффити с портретом фельдшера, погибшего на своем посту в пандемию

Фото: соцсети

В Пестрецах закрасили граффити с портретом фельдшера Дании Салимовой, нарисованное на стене одного из жилых домов. Об этом сообщили местные жители в соцсети.

Фельдшер скорой помощи умерла на своей работе во время пандемии коронавируса в ноябре 2020-го. Память о ней решили увековечить с помощью граффити. Она появилось в Пестрецах в декабре прошлого года.

Кто и зачем решил замазать граффити, неизвестно. Сейчас стена, на которой совсем недавно был портрет медика, выкрашена в ровный белый цвет.

В Казани граффити, посвященное медикам, помогающим пациентам с коронавирусом, можно найти на фасаде дома №21 по улице Кулахметова в Московском районе. Автором мурала «Спасибо врачам» стал художник Азат Шакиров.



Татьяна Демина