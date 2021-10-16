Казанцы без QR-кода вновь могут сделать прививку от коронавируса в ТЦ «Южный»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани возобновил работу пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре «Южный». Теперь он находится на первом этаже.

В него организован отдельный вход, благодаря чему его могут посетить казанцы без QR-кода. Об этом сегодня сообщили в Минздраве Татарстана.

Вход в мобильный пункт вакцинации в «Южном» располагается с обратной стороны здания ТРЦ. Сделать прививку можно с 10:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что прививочный пункт из «Южного» переедет в магазин «Мегастрой» по адресу пр. Победы, 101.



Напомним, недалеко от «Южного» для жителей Казани организовали круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он находится на территории ТЦ «Мега» у главного входа в торговый центр — бывшее летнее кафе IKEA. Технические перерывы — с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30. Очереди там наблюдаются даже ночью.



Татьяна Демина