Выручка татарстанских рестораторов сократилась на 60% после введения QR-кодов

Фото: Максим Платонов (архив)

Рестораторы Татарстана терпят убытки после введения QR-кодов. С 11 октября, с момента начала действия этой системы, их выручка упала сразу на 60%, заявила исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

— Это средняя цифра. Учитывая, что у нас рентабельность 10%, падение на 60% — это уже убыток, — сообщила она.

Шарафутдинова добавила, что ассоциация рестораторов и отельеров РТ уже направила президенту Татарстана Рустаму Минниханову просьбу отсрочить введение QR-кодов для заведений общепита и гостиничного комплекса, пишет ТАСС.

По ее словам, отрасли важно получить поддержку властей. Наиболее эффективной мерой Шарафутдинова считает компенсацию оплаты труда сотрудников отелей и ресторанов, так как в этой сфере наблюдается дефицит кадров и нужно сохранить работников.

Фото: Ринат Назметдинов

В беседе с «Реальным временем» татарстанские рестораторы оценили возможный спад прибыли из-за QR-кодов примерно в 30—70% от общей выручки. Свое положение они сравнили с тем, что было летом в Москве. В казанском Кремле же не планируют отменять или переносить QR-режим по просьбе рестораторов.

Татьяна Демина