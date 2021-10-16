«Отток туристов мы уже чувствуем — за неделю отказались порядка 15%»

Туроператоры — о реакции гостей на ковидные ограничения в Татарстане и снижении турпотока

Фото: Максим Платонов

Казань — традиционно популярное направление для внутреннего туризма, однако сейчас татарстанская столица испытывает некоторое снижение турпотока, сообщили «Реальному времени» представители отрасли. Так гости республики реагируют на ухудшение эпидемиологической ситуации и введение ковидных ограничений в регионе. По оценке туроператоров, за неделю жизни с QR-кодами в Казани туристический поток упал примерно на 15%.

«Пока трудно предсказать, какие потери мы понесем»

Как только стало известно о том, что Татарстан вводит жесткие ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, интерес туристов к Казани несколько поутих, сообщили представители туриндустрии. Особенно остро гости отреагировали на то, что доступ в кафе, рестораны и ТЦ для них без QR-кодов закрыт.

— Началась аннуляция броней в гостиницах, многие снимают брони уже на ноябрьские праздники. Мы меняем программы, оптимизируем их с учетом специфики питания — оно возможно только в отелях, где живут гости. Влияние есть — и прямое, и косвенное. Пока трудно сказать, какие потери мы понесем, будем ждать отчетов отельеров. Отток мы уже чувствуем — те, кто бронировал экскурсии. В процентном отношении за неделю отказались порядка 15% туристов, — сообщил «Реальному времени» президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана Рамиль Мифтахов.

Прогнозов на предстоящие месяцы спикер делать не стал, считая, что пока пиковые даты не настали: обычно это неделя выходных, связанная с ноябрьскими праздниками, а вслед за ними — новогодние каникулы. Традиционно между ними большой нагрузки туротрасль Казани и республики в целом не испытывает, отмечает Мифтахов:



— Будем ожидать, что с Новым годом будет: есть предположение, что QR-коды ввели на месяц, а я думаю, что минимум до конца года, пока мы не наберем жесткий процент привитых. И не надо ждать, что, как в Москве, три недели поработают они и все: нет, такого у нас не будет.



Писать обращения в адрес правительства о снятии пусть жестких, но вынужденных ковидных ограничений глава татарстанской ассоциации туротрасли считает нерациональным — такие просьбы уже направила ассоциация отельеров и рестораторов Казани. Дублировать их нет смысла, подчеркнул он.

«Я не знаю, как мы снова будем выживать»

— К счастью, на этот период никаких групп не набирали, и даже хорошо, что мы не попали с заказами на этот период, — призналась гендиректор туристической компании «Интелтур Казань» Лилия Савельева. — Но остается только сочувствовать коллегам, которые попали в такую ситуацию. Потому что вся наша работа в таких условиях попросту сводится не просто к нулю, а к минусу. Чтобы мы не делали, все, что происходит, все эти аннуляции вынужденные/ невынужденные, что потом ты должен бороться, чтобы тебе вернули деньги за оплаченные туры или не вернули, как это будет: мы, по сути, становимся буфером между людьми и между всем, что происходит. Я не знаю, можно ли это бизнесом сейчас назвать.

Глава туркомпании согласна, что введенные меры вынужденные, поскольку ситуация вышла из-под контроля и начался резкий рост заболеваемости. И все же у турбизнеса снова возникает немало вопросов:



— Я не знаю, как мы снова будем выживать. Мы же напрямую зависим от клиентов. Это те же люди, которые зарабатывают себе деньги, чтобы поехать отдыхать. По сути, все происходящее очень отражается на туризме. У кого-то из клиентов магазины, у кого-то — рестораны, соответственно, они не будут получать доходы, а значит, будут нищать, компании будут закрываться, не все выдержат. Многие в прошлом году не выжили. А сегодня? Как им выживать, я не представляю даже. То, что это всегда внезапно происходит, больше всего бьет. Дали бы какой-то подготовительный период: например, к 6 декабря должны привиться, иначе будут вводиться такие жесткие ограничения. На мой взгляд, это разумно.

В компании «Зилант-тур», где работают в основном с организованными группами туристов из Москвы и Подмосковья, сообщили, что пока резкого оттока клиентов не ощутили.

— Группы, заявленные на ноябрь месяц, свои брони не сняли. Ведь они могут проживать в отеле, питаться там же, музеи тоже, слава Богу, не закрыты — для туристов только масочный режим и вакцинированный экскурсовод. Но я не знаю, что нас дальше ждет, что там дальше будет, — заявила «Реальному времени» директор компании Резида Довгаль.

Пока, по ее словам, «особых треволнений нет», экскурсии проходят на свежем воздухе, накормить туристов можно в ресторане при гостинице (без QR-кодов).

«Самая тяжелая ситуация — для предприятий питания. Это в каком-то смысле и для нас ущербно. Если мы до ограничений всегда включали в программу посещение кафе, ресторанов национальной кухни, всякие мастер-классы в них и тому подобное — это все очень востребовано у туристов, то теперь, к сожалению, такая изюминка из программы исчезнет», — посетовала собеседница издания.



Без QR-кода — только на территории отеля

В начале введения ковидных ограничений в Татарстане Госкомитет РТ по туризму разъяснил, как эти требования коснутся гостей республики.

Так, без предъявления QR-кода и справок о вакцинации можно проживать в отеле и питаться в ресторане на его территории, посещать приотельные фитнес-центры или бассейны и другие инфраструктурные объекты гостиницы. Также беспрепятственно с соблюдением масочного режима можно посещать экскурсии и выставки.

Фото: Максим Платонов

Если турист захочет пойти в театр, кинотеатр, цирк или концерт, эти учреждения культуры тоже можно посетить без QR-кода, но если заполняемость помещения не более 50% и не более 500 человек. Те же условия распространяются на спортивные, зрелищно-развлекательные и другие мероприятия. Больше всего повезло детям и школьникам — от них не потребуют ни кода, ни справки.

Зато требовать у гостей Казани QR-код или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании будут при посещении заведений общепита, при оказании услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, на входе в торговых и торгово-развлекательных центрах. Также показать подтверждающие факт вакцинации документы потребуют от туристов старше 65 лет.