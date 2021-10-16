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«Отток туристов мы уже чувствуем — за неделю отказались порядка 15%»

15:00, 16.10.2021 1

Туроператоры — о реакции гостей на ковидные ограничения в Татарстане и снижении турпотока

«Отток туристов мы уже чувствуем — за неделю отказались порядка 15%»
Фото: Максим Платонов

Казань — традиционно популярное направление для внутреннего туризма, однако сейчас татарстанская столица испытывает некоторое снижение турпотока, сообщили «Реальному времени» представители отрасли. Так гости республики реагируют на ухудшение эпидемиологической ситуации и введение ковидных ограничений в регионе. По оценке туроператоров, за неделю жизни с QR-кодами в Казани туристический поток упал примерно на 15%.

«Пока трудно предсказать, какие потери мы понесем»

Как только стало известно о том, что Татарстан вводит жесткие ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, интерес туристов к Казани несколько поутих, сообщили представители туриндустрии. Особенно остро гости отреагировали на то, что доступ в кафе, рестораны и ТЦ для них без QR-кодов закрыт.

— Началась аннуляция броней в гостиницах, многие снимают брони уже на ноябрьские праздники. Мы меняем программы, оптимизируем их с учетом специфики питания — оно возможно только в отелях, где живут гости. Влияние есть — и прямое, и косвенное. Пока трудно сказать, какие потери мы понесем, будем ждать отчетов отельеров. Отток мы уже чувствуем — те, кто бронировал экскурсии. В процентном отношении за неделю отказались порядка 15% туристов, — сообщил «Реальному времени» президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана Рамиль Мифтахов.

Прогнозов на предстоящие месяцы спикер делать не стал, считая, что пока пиковые даты не настали: обычно это неделя выходных, связанная с ноябрьскими праздниками, а вслед за ними — новогодние каникулы. Традиционно между ними большой нагрузки туротрасль Казани и республики в целом не испытывает, отмечает Мифтахов:

— Будем ожидать, что с Новым годом будет: есть предположение, что QR-коды ввели на месяц, а я думаю, что минимум до конца года, пока мы не наберем жесткий процент привитых. И не надо ждать, что, как в Москве, три недели поработают они и все: нет, такого у нас не будет.

Писать обращения в адрес правительства о снятии пусть жестких, но вынужденных ковидных ограничений глава татарстанской ассоциации туротрасли считает нерациональным — такие просьбы уже направила ассоциация отельеров и рестораторов Казани. Дублировать их нет смысла, подчеркнул он.

«Я не знаю, как мы снова будем выживать»

— К счастью, на этот период никаких групп не набирали, и даже хорошо, что мы не попали с заказами на этот период, — призналась гендиректор туристической компании «Интелтур Казань» Лилия Савельева. — Но остается только сочувствовать коллегам, которые попали в такую ситуацию. Потому что вся наша работа в таких условиях попросту сводится не просто к нулю, а к минусу. Чтобы мы не делали, все, что происходит, все эти аннуляции вынужденные/ невынужденные, что потом ты должен бороться, чтобы тебе вернули деньги за оплаченные туры или не вернули, как это будет: мы, по сути, становимся буфером между людьми и между всем, что происходит. Я не знаю, можно ли это бизнесом сейчас назвать.

Глава туркомпании согласна, что введенные меры вынужденные, поскольку ситуация вышла из-под контроля и начался резкий рост заболеваемости. И все же у турбизнеса снова возникает немало вопросов:

— Я не знаю, как мы снова будем выживать. Мы же напрямую зависим от клиентов. Это те же люди, которые зарабатывают себе деньги, чтобы поехать отдыхать. По сути, все происходящее очень отражается на туризме. У кого-то из клиентов магазины, у кого-то — рестораны, соответственно, они не будут получать доходы, а значит, будут нищать, компании будут закрываться, не все выдержат. Многие в прошлом году не выжили. А сегодня? Как им выживать, я не представляю даже. То, что это всегда внезапно происходит, больше всего бьет. Дали бы какой-то подготовительный период: например, к 6 декабря должны привиться, иначе будут вводиться такие жесткие ограничения. На мой взгляд, это разумно.

В компании «Зилант-тур», где работают в основном с организованными группами туристов из Москвы и Подмосковья, сообщили, что пока резкого оттока клиентов не ощутили.

— Группы, заявленные на ноябрь месяц, свои брони не сняли. Ведь они могут проживать в отеле, питаться там же, музеи тоже, слава Богу, не закрыты — для туристов только масочный режим и вакцинированный экскурсовод. Но я не знаю, что нас дальше ждет, что там дальше будет, — заявила «Реальному времени» директор компании Резида Довгаль.

Пока, по ее словам, «особых треволнений нет», экскурсии проходят на свежем воздухе, накормить туристов можно в ресторане при гостинице (без QR-кодов).

«Самая тяжелая ситуация — для предприятий питания. Это в каком-то смысле и для нас ущербно. Если мы до ограничений всегда включали в программу посещение кафе, ресторанов национальной кухни, всякие мастер-классы в них и тому подобное — это все очень востребовано у туристов, то теперь, к сожалению, такая изюминка из программы исчезнет», — посетовала собеседница издания.

Без QR-кода — только на территории отеля

В начале введения ковидных ограничений в Татарстане Госкомитет РТ по туризму разъяснил, как эти требования коснутся гостей республики.

Так, без предъявления QR-кода и справок о вакцинации можно проживать в отеле и питаться в ресторане на его территории, посещать приотельные фитнес-центры или бассейны и другие инфраструктурные объекты гостиницы. Также беспрепятственно с соблюдением масочного режима можно посещать экскурсии и выставки.

Фото: Максим Платонов

Если турист захочет пойти в театр, кинотеатр, цирк или концерт, эти учреждения культуры тоже можно посетить без QR-кода, но если заполняемость помещения не более 50% и не более 500 человек. Те же условия распространяются на спортивные, зрелищно-развлекательные и другие мероприятия. Больше всего повезло детям и школьникам — от них не потребуют ни кода, ни справки.

Зато требовать у гостей Казани QR-код или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании будут при посещении заведений общепита, при оказании услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, на входе в торговых и торгово-развлекательных центрах. Также показать подтверждающие факт вакцинации документы потребуют от туристов старше 65 лет.

Ангелина Панченко
БизнесУслуги Татарстан Мифтахов Рамиль ЗуфаровичПерсона гратаАИТ ИнтелТур КазаньГосударственный комитет Республики Татарстан по туризмуСавельева Лилия Салахутдиновна

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комментарии

  • Анонимно 15:48
    замена будут форумы и фестивали с qr кодом.
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