В России первым компонентом вакцины привился 51 млн человек

В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек. Полностью привились 47,5 россиян, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Данные приводятся по состоянию на 15 октября. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 45%. Пока ни один российский регион не соответствует 3 из 5 критериев региона, свободного от COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 33 208 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Число зараженных выросло до 7 958 384 человек. Зафиксировано 1 002 смерти, это также новый антирекорд. За весь период в России от коронавируса умерли 222 315 человек.



Татьяна Леухина