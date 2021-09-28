Главное к утру: в Челнах отменили массовые мероприятия, в Самаре ввели QR-коды, дистант по госстандартам
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 28 сентября:
- Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить лишь государственные информационные системы в сфере дистанционного школьного образования в России с 2023 года. В законодательство внесут изменения, согласно которым с 1 января 2023 года при электронном обучении основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования будут использоваться исключительно государственные информационные ресурсы.
- В Набережных Челнах отменили проведение массовых мероприятий в связи с напряженной обстановкой с коронавирусом, такое решение принято мэром города Наилем Магдеевым по итогам совещания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Проведение массовых мероприятий было решено оставить лишь на уровне трудовых коллективов. Это касается предстоящих праздников — Дня учителя и Международного дня пожилых людей. Все массовые городские мероприятия отменяются.
- Уровень воды в Куйбышевском водохранилище опустился ниже среднемноголетних значений на 104 см. Если сравнивать с маловодным 2010 годом, уровень водохранилища выше на 112 см. Минимальная навигационная отметка для Куйбышевского водохранилища 49 м по Балтийской системе не достигнута, но на некоторых участках в связи с маловодьем катера садятся на мель. В дальнейшем также прогнозируется снижение уровня воды.
- В Самарской области вводят QR-коды сертификата о вакцинации для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, это связано с возросшими темпами заболеваемости коронавирусом. Для организации процесса дается 2 недели на подготовку. Губернатор поручил коллегам провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21.00 до 6.00, если занято более 50% посадочных мест.
- Четверо пострадавших при стрельбе в Пермском университете и находящихся на лечении в Москве остаются в стабильно тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Восемь пострадавших при стрельбе в пермском вузе продолжают лечение в больницах краевого центра, еще семеро находятся в медучреждениях Москвы.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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