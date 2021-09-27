Четверо пострадавших при стрельбе в Пермском университете находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при стрельбе в Пермском университете и находящихся на лечении в Москве остаются в стабильно тяжелом состоянии.

Еще трое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Восемь пострадавших при стрельбе в пермском вузе продолжают лечение в больницах краевого центра, еще семеро находятся в медучреждениях Москвы. Пациенты, находящиеся на лечении в больницах региона, в удовлетворительном состоянии. Стрелявший — в сознании, но в тяжелом состоянии.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшую пятницу в Минздраве Пермского края сообщали, что количество пострадавших при стрельбе в вузе выросло до 43.

18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет 20 сентября. Погибли шесть человек.

Маргарита Головатенко