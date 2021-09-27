Восемь пострадавших при стрельбе в пермском вузе остаются в больницах
Восемь пострадавших при стрельбе в пермском университете продолжают лечение в больницах краевого центра, еще семеро находятся в медучреждениях Москвы. Студент, устроивший стрельбу, находится в тяжелом состоянии, заявили в Минздраве региона.
Пациенты, находящиеся на лечении в больницах региона, в удовлетворительном состоянии. Стрелявший в сознании, передает «РИА Новости».
В минувшую пятницу в Минздраве Пермского края сообщали, что количество пострадавших при стрельбе в вузе выросло до 43.
18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет 20 сентября. Погибли шесть человек.
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