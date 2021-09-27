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Путин: школы на дистанционном обучении будут применять только государственные ресурсы с 2023 года

22:49, 27.09.2021
Путин: школы на дистанционном обучении будут применять только государственные ресурсы с 2023 года
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить лишь государственные информационные системы в сфере дистанционного школьного образования в России с 2023 года, об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, в законодательство внесут изменения, согласно которым с 1 января 2023 года при электронном обучении основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования будут использоваться исключительно государственные информационные ресурсы.

До 1 января 2022 года Минпросвещения РФ будет наделено правом устанавливать порядок экспертизы содержания и лицензирования электронных образовательных ресурсов, с помощью которых реализуются вышеуказанные образовательные программы.

Фото: realnoevremya.ru

С понедельника, 27 сентября, все школы и учреждения дополнительного образования Саратова на 2 недели переходят на дистанционку из-за угрозы распространения коронавируса.

Маргарита Головатенко
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