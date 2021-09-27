В Самарской области вводят QR-коды из-за роста заболеваемости COVID-19

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В Самарской области вводят QR-коды сертификата о вакцинации для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, это связано с возросшими темпами заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.



Для организации процесса дается две недели на подготовку. Губернатор поручил коллегам провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21:00 до 6:00, если заняты более 50% посадочных мест.

Азаров поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте. Начиная со следующей недели главы муниципалитетов будут рассматривать целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина допустила введение QR-кодов для допуска зрителей на стадионы.

Маргарита Головатенко