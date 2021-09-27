В Куйбышевском водохранилище уровень воды опустился ниже среднемноголетних значений

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище опустился ниже среднемноголетних значений на 104 см, сообщает «Интерфакс».



«2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период», — сообщили изданию в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

По данным гидропоста у Верхнего Услона на 26 сентября уровень воды составлял 50,76 м — это ниже среднемноголетних значений на 104 см. Если сравнивать с маловодным 2010 годом, уровень водохранилища выше на 112 см. Минимальная навигационная отметка для Куйбышевского водохранилища 49 м по Балтийской системе не достигнута, но на некоторых участках в связи с маловодьем катера садятся на мель.

В дальнейшем также прогнозируется снижение уровня воды. Суммарный приток в водохранилище остается низким (3700—3800 куб. м/сут). Также среди причин — сбросные расходы, установленные с 11 сентября Росводресурсами (4700 куб. м/сут). Согласно прогнозу, к 31 октября уровень водохранилища понизится до 50,3 м по Балтийской системе.

В сентябре в Казани обмелела река Казанка. В 2019 году Казанка и Волга сильно обмелели, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. Волга потеряла так много воды, что возле Казани обнажилось дно реки, на котором обнаружили мостовую начала XX века.

Маргарита Головатенко