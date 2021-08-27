«Рубин» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче РПЛ

Сегодня, 27 августа, «Рубин» встретится в гостях с «Краснодаром» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени, прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на платном телеканале «Матч Премьер».

После 6 туров казанский клуб набрал 11 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Леонида Слуцкого стартовала с трех побед подряд, после чего дважды сыграла вничью со счетом 1:1.

«Краснодар» имеет в своем активе лишь 6 очков, находясь в середине турнирной таблицы. Подопечные Виктора Гончаренко выиграли две встречи из пяти, в обоих победных матчах забив по 3 мяча. Лидер атаки «быков» Джон Кордоба отличился в нынешнем сезоне уже 4 раза.

Джон Кордоба. Фото: vk.com/fckrasnodar

Краснодарская команда считается одним из самых неудобных соперников для «Рубина». Казанцы еще ни разу не побеждали «Краснодар» на выезде, сыграв лишь раз вничью в 10 прошедших матчах.

Последняя игра в Краснодаре между этими командами (3:1 в пользу «Краснодара») завершилась судейским скандалом. Арбитр встречи Михаил Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота «Рубина», а после матча при разборе спорных эпизодов соврал о своих действиях. Вначале судья был отстранен от работы до конца 2020 года, а позже получил пожизненную дисквалификацию.

Михаил Вилков. Фото: premierliga.ru

В составе «Рубина» в сегодняшней игре, скорее всего, не смогут принять участие два ведущих футболиста команды полузащитник Хвича Кварацхелия и нападающий Джордже Деспотович. Оба игрока временно были отзаявлены из РПЛ в связи с травмой.

Но даже в случае восстановления «Рубин» не сможет внести их в заявку. Накануне РФС наложил казанцам запрет на регистрацию игроков из-за долгов по трансферу Ивана Игнатьева из «Краснодара» двухлетней давности. Теперь «рубиновым» необходимо покрыть образовавшийся долг, чтобы дозаявить Кварацхелию и Деспотовича.

Фото: rubin-kazan.ru

У краснодарской команды может не сыграть хавбек Тонни Вильена. Футболист все еще отказывается играть за «Краснодар» по каким-то неизвестным причинам. Полузащитником интересуется итальянская «Сампдория», и трансфер игрока может состояться уже до стартового свистка арбитра в игре с «Рубином».

Судить встречу в Краснодаре доверили бригаде судей во главе с Евгением Кукуляком. За видеоповторы будет отвечать Евгений Турбин, для которого это уже третья игра в сезоне с участием «Рубина». Ранее он уже работал на ВАРе в матчах с «Арсеналом» (3:0) и «Крыльями Советов» (1:1). При этом Турбин до сих пор отстранен от судейства игр РПЛ и еще не получал назначений главным судьей в этом сезоне.

Примечательно, что на неделе «Рубин» и «Краснодар» стали главными сторонниками полной отмены лимита на легионеров в РПЛ. Кроме них, эту идею поддержали лишь еще 2 клуба лиги.

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