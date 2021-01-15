Турбин, Сухой и Волошин отстранены от судейства на матчах РПЛ

Три российских главных арбитра отстранены от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на неопределенный срок. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. Трое молодых судей — Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков — включены в список судей Премьер-лиги, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR», — сказал Хачатурянц.

Глава судей также отметил возвращение к работе ранее отстраненных Михаила Вилкова и Вячеслава Безбородова. Всего матчи РПЛ будут судить 20 арбитров.

Михаил Вилков. Фото: fc-anji.ru

Напомним, Вилков был отстранен от работы до конца 2020 года после скандала на матче «Краснодар» — «Рубин».