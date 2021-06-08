Глава судей РФС Хачатурянц объяснил пожизненное отстранение Вилкова и Васильева от работы

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение футбольных арбитров Михаила Вилкова и Станислава Васильева от судейства в российских турнирах. Ни один из них не вернется к работе во время его руководства комитетом.

По словам Хачатурянца, такое решение в отношении Васильева было принято после проверки матча между «Ротором» и «Ахматом». Главе судей еще до игры позвонили собственные источники, рассказавшие о возможном договорном характере работы арбитра.

Васильев согласился пройти полиграф в рамках проверки, но собранные доказательства послужили поводом для его отстранения на неограниченный срок.

«Мне до этой игры — «Ротор» — «Ахмат» — позвонили из 4 источников по этому матчу. Есть информация. Но информация не доказана. Но те инструменты, которые у меня есть, позволяют провести внутреннее расследование и прийти к выводам. Решение по одной игре и по одному эпизоду не принимаем. То же самое было по Вилкову», — сказал Хачатурянц.

Фото: premierliga.ru

По Вилкову Хачатурянц заявил, что тот солгал на заседании КДК РФС и получил 8-матчевую дисквалификацию. А сразу после возвращения к судейству допустил такие судейские ошибки, которые арбитр не мог допустить по невнимательности, считает глава комитета. При этом Вилков категорически отказался от прохождения проверки на полиграфе.

«Вилков солгал на КДК, его отстранили на восемь матчей. Я предупредил его лично, что, если такое повторится, я отстраню навсегда. Игра «Локомотив» — «Ростов» — две результативные ошибки. Судья находился в прямой видимости. У такого опытного судьи такого быть не может. Вам нужно, чтобы судьи не допускали ошибок или за руку его поймать? У меня нет сыщиков, информаторов, но его ошибки очевидные. Эти ошибки были сделаны после предупреждения», — сообщил Хачатурянц на итоговой пресс-конференции с журналистами.

Напомним, ранее стало известно об отстранении Вилкова и Васильева от работы в российском футболе на неопределенный срок.