«Рубин» и «Краснодар» выступили за полную отмену лимита на легионеров на совещании РПЛ

«Рубин» выступил за полную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Чемпионат».

Казанцев на совещании клубов поддержали представители «Краснодара» и еще двух команд лиги. Они поддержали идею полного снятия ограничений на число иностранных футболистов в заявке на РПЛ.

Остальные клубы выступили либо за смягчение лимита, либо за сохранение действующего регламента. Большинство поддержали схему «10+15», в которой предполагается наличие 10 легионеров в заявке.

Напомним, сегодня глава РФС Александр Дюков заявил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров. На сегодняшний день в РПЛ существует ограничение, по которому в заявку команд на турнир не могут входить свыше восьми иностранных футболистов. При этом легионерами не считаются игроки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Наиболее тяжелая ситуация с лимитом сейчас у «Рубина». Казанская команда имеет в своем расположении десятерых иностранцев, двое из которых не заявлены на РПЛ из-за травмы. При этом Леонид Слуцкий не сможет рассчитывать на них после полного выздоровления, пока не уберет из заявки лишних иностранцев.