Кокорин, Мамаев и Игнатьев как детища лимита: российскому футболу нужна честная конкуренция и потолок расходов
Почему лимит на легионеров пора утилизировать как неработающую и вредительскую схему
Для российских любителей футбола пришла очередная гнетущая новость — Россия опустилась уже на десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Австрию, и, похоже, падение будет продолжаться. Существующая модель с навязанной искусственной квотой на иностранцев, уничтожением конкуренции и бездумными тратами на зарплаты посредственным футболистам каждый год доказывает свою непригодность и даже вредительство. Во втором материале, посвященном дилемме — быть или не быть лимиту журналист «Реального времени» Эрик Добролюбов в противовес предыдущему тексту Джаудата Абдуллина приводит доводы, почему лимит нужно отправлять на утилизацию, и какие плоды мы сегодня пожинаем благодаря эпохе искусственного вытягивания «за уши» российских «паспортистов».
Кокорин, Мамаев, Иван Игнатьев... У «паспортистов» сносит голову от упавших денег
3,5 миллионов евро — такова была зарплата нападающего Александра Кокорина на момент своего самого известного нападения вне футбольного поля. Качественным нападением на газоне стадионов он тогда похвастаться не мог — к моменту инцидента в кафе и стульями у него было 3 игры и 0 мячей ворота соперника в составе «Зенита». Его соратник по цеху, еще один участник тех событий Павел Мамаев пополнял свои счета на 2,4 миллиона евро в год от «Краснодара».
Двумя годами ранее эта же парочка кутила в Монте-Карло, заказывая сотни бутылок дорогого шампанского по 500 евро за бутылку, и потратив на весь «пир во время чумы» по разным данным около 250 тысяч евро. Стоит ли напоминать, что случился этот праздник жизни, когда еще даже не завершился чемпионат Европы-2016, на котором российская сборная с треском провалилась и стала абсолютно худшей командой всего французского первенства Старого света?
И какая тут связь, задастся вопросом читатель. Три тезиса: полная потеря связи с реальностью, никакой ответственности перед болельщиками и самоощущение властителями мира из-за свалившихся денег. Свалившихся только из-за того, что честной конкуренции в российском чемпионате нет, а есть искусственная квота на иностранцев.
Неудивительно, что простые парни и в общем то заурядные футболисты, вырвавшиеся из глубинок, срываются с катушек и забывают о своем прямом предназначении — прогрессировать на поле, показывать шоу болельщикам и держать перед ними ответственность за результат. Особенно если ты — игрок национальной сборной.
Истории Кокорина и Мамаева — лишь самые последние и яркие. Куда более свежий пример сегодня раскрывается прямо у нас под носом, в Казани.
Иван Игнатьев, попавший под заслуженную обструкцию после полутора (!) лет бездарного, бесполезного существовании на деньги «Рубина» был выкуплен у «Краснодара» за 7 миллионов евро, став самым дорогим трансфером того окна. Ни одного мяча с игры за это время не забил.
Для сравнения, лучший защитник в истории казанского клуба Кристиан Ансальди в свое время был привезен из Аргентины в «Рубин» за 3,6 миллиона евро, на пятилетний контракт. До 2013 года Кристиан и отыграл, попутно помогая стать «Рубину» двукратным чемпионом России и обыгрывать «Барселону», «Атлетико» и «Челси»…
Лучший легионер вообще в истории «Рубина» Алехандро Доминес прибывал из той же Аргентины вообще за 1,5 миллиона евро.
Но вернемся к Игнатьеву. Если дебютный сезон в «Краснодаре» был для Ивана скомканным из-за адаптации к взрослому футболу и травм, то в сезоне 2018/2019 молодой нападающий уже получил статус игрока основы. и даже забил девять голов. И вот тут началось…
Перед возобновлением чемпионата после зимней паузы того сезона в «Краснодаре» началась буря. Игнатьев и его агенты заявили, что отказываются подписывать новый контракт. Причина — слишком низкая на его взгляд зарплата.
Вот как описывал ситуацию главный тренер Мурад Мусаев для Чемпионат.com:
«Проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого мы воспитывали семь лет и вкладывали в него душу, давали шансы, появились новые агенты, которые дали ему большие деньги. После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата и какие отступные».
Как оказалось, Игнатьев тогда требовал машину BMW третьей серии. А новые агенты ему ее быстренько «подогнали». Молодому парню быстро снесло голову огромными суммами, которые замаячили у него в мыслях (с подачи агентов, разумеется). Паспорт то подходящий.
Любой мало-мальски выбивающийся из общей массы юных футболистов паренек с российским паспортом сегодня тут же обхаживается клубами, агентами, прессой, телевидением. На личном счете уже в 18-19 лет появляется большое количество нулей. Ну как тут устоять и не отвлечься от прогресса в профессии?
Да и зачем? И так все есть. Зачем пытаться расти, чтобы уехать за границу? Платить там столько не будут, а еще надо работать, играть на высоком уровне, пытаться выбить себе место в составе. В родном высокооплачиваемом болотце под названием РПЛ хорошо живется.
Вот что говорил после перехода Игнатьева в «Рубин главный тренер казанцев Леонид Слуцкий:
«В чём его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он проблемный игрок. По моей же информации Игнатьев — один из самых талантливых футболистов в стране. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдёт», — говорил Слуцкий «Спорт-экспресcу».
По последним данным «Рубин» ищет Ивану Игнатьеву новую команду. В том числе по причине нарушений режима и прочих «штрафов».
Молодой форвард уже светился в соцсетях праздно отдыхающим с «пивасиком» после неудачного отрезка в чемпионате и лишь насмехался над этим в клубных соцсетях. Тот случай, когда лимит на легионеров и «правильный» паспорт сделал из перспективного игрока очередного последователя кокоринских подвигов.
«Ошибки молодости. Мы начинаем рано зарабатывать деньги, к семейной жизни приходим гораздо быстрее, чем обычные люди. Но мы и опыта не набрались к тому времени, и делаем шаги, которые, наверное, не надо делать», — вот короткая выдержка из недавнего скандального интервью Мамаева Нобелю Арустамяну в подтверждение теории.
Сборная России шла по нисходящей, а замен Жирковым так и не выросло
Болельщики и журналисты били в колокола еще в начале нулевых, когда результаты наших команд с ужесточением лимита в гору не пошли, а вот на международных форумах проваливались постоянно.
После безумного Евро-2008, вывезенного на тех ребятах, кто воспитывался еще без всякого лимита, играя в «Сменах» и тд за «кефир и буханку хлеба» (Аршавине, Жиркове, Семаке, Колодине и др.) российская национальная сборная сначала провалила выход на чемпионат мира в ЮАР 2010 года. «Кальянная» история в злополучном Мариборе — первый звоночек о зарвавшихся «паспортистах», получивших ощущение превосходства.
На мундиале в Бразилии при Капелло была самая неудобоваримая команда для просмотра и ожидаемый вылет из группы при двух набранных очках. На домашнем ЧМ под руководством Черчесова вроде случился какой-то эмоциональный всплеск — вышли из группы, составленной из сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Восточные команды то обошли и из группы вышли, потом перетерпели с разваливающимися испанцами, потерявшими тренера прямо в начале турнира, выиграв по пенальти. Ну и все. Можно записывать в успехи, но скорее это приятное стечение обстоятельств послужило нашему футболу медвежью услугу — все решили, что футбол в России «поднимается с колен». Ан нет, нынешний чемпионат Европы все расставил по своим местам.
Ни одного Евро со времен швейцарско-австрийского нельзя назвать для России не проваленным. В 2012 году при Дике Адвокате и пока еще играющем Аршавине (уже «канонире») мы увидели унылейший футбол, хотя и набрали там непосильные сегодня 4 очка.
Ну а дальше — откровенно позорные Евро-2016 во Франции с 1 набранным очком и безвольным позорным поражением от валлийцев. Нынешний юбилейный чемпионат Европы даже и вспоминать не хочется. Хотя одну победу над финнами с горя пополам вытянули.
Каждый новый турнир все четче показывает, что российские футболисты — все менее конкурентоспособны. У нас не выросли новые Семаки, Аршавины и Жирковы.
Даже и винить Черчесова за его попытки реанимировать уже сыплющегося Юрия то не хочется — Саламыч тоже понимал, что никого сегодня, за эру жесткого лимита на легионеров лучше не выросло.
РФС предлагает повышенные требования для легионеров, потолки затрат и квоты для доморощенных хоккеистов
Известно, что РФС, долго противящийся отмене или хотя бы ослаблению лимита в августе резко стал сторонником отмены и нынешним августом Союз разослал клубам несколько тезисов с пояснением, почему это хорошая идея. Вот основные из них:
- Предъявление новых качественных требований для легионеров (например как в Англии, где иностранцы должны быть задействованы в сборной)
- доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА;
- Зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.
Согласно исследованию голландской компании Hypercube, полный отказ от лимита несет за собой некоторые риски, которые, по мнению авторов доклада, все равно пойдут а пользу: в отсутствие гарантированного игрового времени российские игроки должны будут конкурировать за место на поле, а следовательно — развиваться.
Подчеркивается, что отмена лимита позволит приглашать молодых легионеров для развития чемпионата и для последующей перепродажи — это «перспективная бизнес-модель для профессиональных клубов и источник дополнительных доходов».
Также РФС ищет и пути заимствования удачного опыта соседей из КХЛ, а именно сокращение расходов. Пусть и в несколько более мягком виде.
Если новые стандарты все-таки примут, то клубы обяжут доказывать, что сумма персональных расходов (зарплат) и трансферов по итогам 2021 года не превысила 85%, а по итогам 2024 года — 70% от суммы операционных доходов и доходов от трансферов. Таким образом клубы уже не смогут бездумно тратить бюджетные средства, закидывая игроков огромными зарплатами, но не получая никакого ощутимого выхлопов и не неся ответственности за результат.
Ну а для тех скептиков, которые не верят в отмену лимита, боясь за то, что местные молодые футболисты не смогут пробиться в команды из-за засилья иностранцев, в новом плане есть отдельный пункт с предложением использовать правило УЕФА о «доморощенных игроках в заявке». Из 25 спортсменов в заявке должно быть минимум восемь доморощенных. Среди них должно быть четыре воспитанника клуба и четыре воспитанника ассоциации (те, кто в возрасте с 16 лет до 21 года провел хотя бы три года в любом клубе РПЛ).
Российскому футболу пора прийти к единой структуре. История не единожды нас учила, что пуская все на самотек, в России никогда ничего толкового не выходило. Новый план РФС предлагает равные условия конкуренции для всех, при этом позволяя молодежи пробиваться в большой футбол, даже если его заселят более сильные иностранцы. Только в честной конкуренции наш футбол начнет выплывать из тех глубин, в которые погрузился.
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