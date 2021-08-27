Кокорин, Мамаев и Игнатьев как детища лимита: российскому футболу нужна честная конкуренция и потолок расходов

Почему лимит на легионеров пора утилизировать как неработающую и вредительскую схему

Для российских любителей футбола пришла очередная гнетущая новость — Россия опустилась уже на десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Австрию, и, похоже, падение будет продолжаться. Существующая модель с навязанной искусственной квотой на иностранцев, уничтожением конкуренции и бездумными тратами на зарплаты посредственным футболистам каждый год доказывает свою непригодность и даже вредительство. Во втором материале, посвященном дилемме — быть или не быть лимиту журналист «Реального времени» Эрик Добролюбов в противовес предыдущему тексту Джаудата Абдуллина приводит доводы, почему лимит нужно отправлять на утилизацию, и какие плоды мы сегодня пожинаем благодаря эпохе искусственного вытягивания «за уши» российских «паспортистов».

Кокорин, Мамаев, Иван Игнатьев... У «паспортистов» сносит голову от упавших денег

3,5 миллионов евро — такова была зарплата нападающего Александра Кокорина на момент своего самого известного нападения вне футбольного поля. Качественным нападением на газоне стадионов он тогда похвастаться не мог — к моменту инцидента в кафе и стульями у него было 3 игры и 0 мячей ворота соперника в составе «Зенита». Его соратник по цеху, еще один участник тех событий Павел Мамаев пополнял свои счета на 2,4 миллиона евро в год от «Краснодара».

Двумя годами ранее эта же парочка кутила в Монте-Карло, заказывая сотни бутылок дорогого шампанского по 500 евро за бутылку, и потратив на весь «пир во время чумы» по разным данным около 250 тысяч евро. Стоит ли напоминать, что случился этот праздник жизни, когда еще даже не завершился чемпионат Европы-2016, на котором российская сборная с треском провалилась и стала абсолютно худшей командой всего французского первенства Старого света?

И какая тут связь, задастся вопросом читатель. Три тезиса: полная потеря связи с реальностью, никакой ответственности перед болельщиками и самоощущение властителями мира из-за свалившихся денег. Свалившихся только из-за того, что честной конкуренции в российском чемпионате нет, а есть искусственная квота на иностранцев.

Неудивительно, что простые парни и в общем то заурядные футболисты, вырвавшиеся из глубинок, срываются с катушек и забывают о своем прямом предназначении — прогрессировать на поле, показывать шоу болельщикам и держать перед ними ответственность за результат. Особенно если ты — игрок национальной сборной.

Истории Кокорина и Мамаева — лишь самые последние и яркие. Куда более свежий пример сегодня раскрывается прямо у нас под носом, в Казани.

Иван Игнатьев, попавший под заслуженную обструкцию после полутора (!) лет бездарного, бесполезного существовании на деньги «Рубина» был выкуплен у «Краснодара» за 7 миллионов евро, став самым дорогим трансфером того окна. Ни одного мяча с игры за это время не забил.

Для сравнения, лучший защитник в истории казанского клуба Кристиан Ансальди в свое время был привезен из Аргентины в «Рубин» за 3,6 миллиона евро, на пятилетний контракт. До 2013 года Кристиан и отыграл, попутно помогая стать «Рубину» двукратным чемпионом России и обыгрывать «Барселону», «Атлетико» и «Челси»…

Лучший легионер вообще в истории «Рубина» Алехандро Доминес прибывал из той же Аргентины вообще за 1,5 миллиона евро.

Иван Игнатьев, попавший под заслуженную обструкцию после полутора (!) лет бездарного, бесполезного существовании на деньги «Рубина» был выкуплен у «Краснодара» за 7 миллионов евро. Фото rubin-kazan.ru

Но вернемся к Игнатьеву. Если дебютный сезон в «Краснодаре» был для Ивана скомканным из-за адаптации к взрослому футболу и травм, то в сезоне 2018/2019 молодой нападающий уже получил статус игрока основы. и даже забил девять голов. И вот тут началось…

Перед возобновлением чемпионата после зимней паузы того сезона в «Краснодаре» началась буря. Игнатьев и его агенты заявили, что отказываются подписывать новый контракт. Причина — слишком низкая на его взгляд зарплата.

Вот как описывал ситуацию главный тренер Мурад Мусаев для Чемпионат.com:

«Проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого мы воспитывали семь лет и вкладывали в него душу, давали шансы, появились новые агенты, которые дали ему большие деньги. После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата и какие отступные».

Как оказалось, Игнатьев тогда требовал машину BMW третьей серии. А новые агенты ему ее быстренько «подогнали». Молодому парню быстро снесло голову огромными суммами, которые замаячили у него в мыслях (с подачи агентов, разумеется). Паспорт то подходящий.

Любой мало-мальски выбивающийся из общей массы юных футболистов паренек с российским паспортом сегодня тут же обхаживается клубами, агентами, прессой, телевидением. На личном счете уже в 18-19 лет появляется большое количество нулей. Ну как тут устоять и не отвлечься от прогресса в профессии?

«По моей же информации Игнатьев — один из самых талантливых футболистов в стране», — говорил Слуцкий. Фото rubin-kazan.ru

Да и зачем? И так все есть. Зачем пытаться расти, чтобы уехать за границу? Платить там столько не будут, а еще надо работать, играть на высоком уровне, пытаться выбить себе место в составе. В родном высокооплачиваемом болотце под названием РПЛ хорошо живется.

Вот что говорил после перехода Игнатьева в «Рубин главный тренер казанцев Леонид Слуцкий:

«В чём его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он проблемный игрок. По моей же информации Игнатьев — один из самых талантливых футболистов в стране. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдёт», — говорил Слуцкий «Спорт-экспресcу».

По последним данным «Рубин» ищет Ивану Игнатьеву новую команду. В том числе по причине нарушений режима и прочих «штрафов».

Молодой форвард уже светился в соцсетях праздно отдыхающим с «пивасиком» после неудачного отрезка в чемпионате и лишь насмехался над этим в клубных соцсетях. Тот случай, когда лимит на легионеров и «правильный» паспорт сделал из перспективного игрока очередного последователя кокоринских подвигов.

«Ошибки молодости. Мы начинаем рано зарабатывать деньги, к семейной жизни приходим гораздо быстрее, чем обычные люди. Но мы и опыта не набрались к тому времени, и делаем шаги, которые, наверное, не надо делать», — вот короткая выдержка из недавнего скандального интервью Мамаева Нобелю Арустамяну в подтверждение теории.

На домашнем ЧМ под руководством Черчесова вроде случился какой-то эмоциональный всплеск. Фото: Олег Тихонов

Сборная России шла по нисходящей, а замен Жирковым так и не выросло



Болельщики и журналисты били в колокола еще в начале нулевых, когда результаты наших команд с ужесточением лимита в гору не пошли, а вот на международных форумах проваливались постоянно.

После безумного Евро-2008, вывезенного на тех ребятах, кто воспитывался еще без всякого лимита, играя в «Сменах» и тд за «кефир и буханку хлеба» (Аршавине, Жиркове, Семаке, Колодине и др.) российская национальная сборная сначала провалила выход на чемпионат мира в ЮАР 2010 года. «Кальянная» история в злополучном Мариборе — первый звоночек о зарвавшихся «паспортистах», получивших ощущение превосходства.

На мундиале в Бразилии при Капелло была самая неудобоваримая команда для просмотра и ожидаемый вылет из группы при двух набранных очках. На домашнем ЧМ под руководством Черчесова вроде случился какой-то эмоциональный всплеск — вышли из группы, составленной из сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Восточные команды то обошли и из группы вышли, потом перетерпели с разваливающимися испанцами, потерявшими тренера прямо в начале турнира, выиграв по пенальти. Ну и все. Можно записывать в успехи, но скорее это приятное стечение обстоятельств послужило нашему футболу медвежью услугу — все решили, что футбол в России «поднимается с колен». Ан нет, нынешний чемпионат Европы все расставил по своим местам.

Ни одного Евро со времен швейцарско-австрийского нельзя назвать для России не проваленным. В 2012 году при Дике Адвокате и пока еще играющем Аршавине (уже «канонире») мы увидели унылейший футбол, хотя и набрали там непосильные сегодня 4 очка.

Нынешний юбилейный чемпионат Европы даже и вспоминать не хочется. Хотя одну победу над финнами с горя пополам вытянули. Фото rfs.ru

Ну а дальше — откровенно позорные Евро-2016 во Франции с 1 набранным очком и безвольным позорным поражением от валлийцев. Нынешний юбилейный чемпионат Европы даже и вспоминать не хочется. Хотя одну победу над финнами с горя пополам вытянули.

Каждый новый турнир все четче показывает, что российские футболисты — все менее конкурентоспособны. У нас не выросли новые Семаки, Аршавины и Жирковы.

Даже и винить Черчесова за его попытки реанимировать уже сыплющегося Юрия то не хочется — Саламыч тоже понимал, что никого сегодня, за эру жесткого лимита на легионеров лучше не выросло.

РФС предлагает повышенные требования для легионеров, потолки затрат и квоты для доморощенных хоккеистов

Известно, что РФС, долго противящийся отмене или хотя бы ослаблению лимита в августе резко стал сторонником отмены и нынешним августом Союз разослал клубам несколько тезисов с пояснением, почему это хорошая идея. Вот основные из них:

Предъявление новых качественных требований для легионеров (например как в Англии, где иностранцы должны быть задействованы в сборной)

доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА;

Зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.

Согласно исследованию голландской компании Hypercube, полный отказ от лимита несет за собой некоторые риски, которые, по мнению авторов доклада, все равно пойдут а пользу: в отсутствие гарантированного игрового времени российские игроки должны будут конкурировать за место на поле, а следовательно — развиваться.

Подчеркивается, что отмена лимита позволит приглашать молодых легионеров для развития чемпионата и для последующей перепродажи — это «перспективная бизнес-модель для профессиональных клубов и источник дополнительных доходов».

Российскому футболу пора прийти к единой структуре. Фото: mediasat.info

Также РФС ищет и пути заимствования удачного опыта соседей из КХЛ, а именно сокращение расходов. Пусть и в несколько более мягком виде.

Если новые стандарты все-таки примут, то клубы обяжут доказывать, что сумма персональных расходов (зарплат) и трансферов по итогам 2021 года не превысила 85%, а по итогам 2024 года — 70% от суммы операционных доходов и доходов от трансферов. Таким образом клубы уже не смогут бездумно тратить бюджетные средства, закидывая игроков огромными зарплатами, но не получая никакого ощутимого выхлопов и не неся ответственности за результат.

Ну а для тех скептиков, которые не верят в отмену лимита, боясь за то, что местные молодые футболисты не смогут пробиться в команды из-за засилья иностранцев, в новом плане есть отдельный пункт с предложением использовать правило УЕФА о «доморощенных игроках в заявке». Из 25 спортсменов в заявке должно быть минимум восемь доморощенных. Среди них должно быть четыре воспитанника клуба и четыре воспитанника ассоциации (те, кто в возрасте с 16 лет до 21 года провел хотя бы три года в любом клубе РПЛ).

Российскому футболу пора прийти к единой структуре. История не единожды нас учила, что пуская все на самотек, в России никогда ничего толкового не выходило. Новый план РФС предлагает равные условия конкуренции для всех, при этом позволяя молодежи пробиваться в большой футбол, даже если его заселят более сильные иностранцы. Только в честной конкуренции наш футбол начнет выплывать из тех глубин, в которые погрузился.