Кукуляк рассудит «Краснодар» и «Рубин», Иванов назначен на «Зенит» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал имена судей, назначенных на матчи 6-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Игру казанского «Рубина» в гостях против «Краснодара» рассудит Евгений Кукуляк. Помогать ему будут Рашид Абусуев и Михаил Иванов, резервным заявлен Кирилл Силантьев. За видеоповторы VAR ответственным назначен Евгений Турбин.

Центральный матч тура в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. А «Динамо» и «Локомотив» рассудит судья Кирилл Левников.