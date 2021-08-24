Новости спорта

14:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кукуляк рассудит «Краснодар» и «Рубин», Иванов назначен на «Зенит» — ЦСКА

13:36, 24.08.2021
Кукуляк рассудит «Краснодар» и «Рубин», Иванов назначен на «Зенит» — ЦСКА
Фото: premierliga.ru

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал имена судей, назначенных на матчи 6-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Игру казанского «Рубина» в гостях против «Краснодара» рассудит Евгений Кукуляк. Помогать ему будут Рашид Абусуев и Михаил Иванов, резервным заявлен Кирилл Силантьев. За видеоповторы VAR ответственным назначен Евгений Турбин.

Центральный матч тура в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. А «Динамо» и «Локомотив» рассудит судья Кирилл Левников.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также