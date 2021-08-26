Главное о коронавирусе на 26 августа: усиление защиты после «Спутника V», поиск истока пандемии остановили
Почти миллион привитых в Татарстане
- Число привившихся от коронавируса в Татарстане приближается к одному миллиону человек. На вчерашний день общее число привившихся в республике составило 973 126.
Поражение ЦНС может быть даже при легком течении
За последние сутки проведено 567 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 226 311 человек.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно. По его словам, любая страна Евросоюза может признать сертификат о вакцинации, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам.
- Даже при легкой форме заболевания коронавирусом может развиться поражение центральной нервной системы (ЦНС), заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам инфекциониста, попадая в организм через нос, вирус проникает через обонятельный нерв и распространяется по клеткам ЦНС. Еще один путь распространения вируса — через гематоэнцефалический барьер, когда повреждаются эндотелии кровеносных сосудов головного мозга.
- Испытания российской вакцины от коронавируса «КовиВак» на золотистых хомячках, крысах, морских свинках, лабораторных мышах и обезьянах-игрунках доказали ее безопасность и иммуногенность, в том числе для беременных и кормящих. Испытания «КовиВака» показали, что вакцина не приводит к появлению опасных острых или хронических побочных эффектов и аллергических реакций. Негативного влияния на развитие зародыша и плода у животных, на которых проводились опыты, не отмечено.
- Через полгода после вакцинации «Спутником V» защита от COVID-19 усиливается, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) по итогам исследований в Аргентине. Ученые анализировали формирование антител и их вируснейтрализующую способность против штаммов «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский), «дельта» (индийский) и «лямбда» (перуанский).
- Симптомы коронавирусной инфекции стали ярче. Признаками болезни стали симптомы гастроэнтерита, например, рвота, тошнота, боли в животе и диарея, рассказала инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, эксперт сервиса «Просто спросить» некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич. По ее словам, пациенты думают, что это обычная кишечная инфекция, и первое время лечат гастроэнтерит. За это время они теряют много жидкости и электролитов и в стационар поступают обезвоженными.
- Инфекционист Владимир Чуланов призвал сводить к минимуму использование кондиционеров комнатного типа. По его словам, необходимо отдавать предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах.
- Переболевшие пациенты часто жалуются на усталость, проблемы с памятью, заторможенность и снижение скорости принятия решений, рассказали в Роспотребнадзоре. Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются.
- В Ярославле в коронавирусном госпитале скончался лидер ярославских коммунистов, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев. У него было диагностировано 60-процентное поражение. В больнице произошло осложнение на сердце.
- В Минздраве рассказали, какой срок беременности оптимален для вакцинации. Беременным можно прививаться после 22-й недели. Коронавирус приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно опасен коронавирус во время беременности для женщин группы риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями печени и почек.
У тех, кто не вакцинировался, в 29 раз больше шансов попасть в больницу
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 213 917 541 человек, 4 463 845 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (38 223 219). На второй строчке — Индия (32 558 530), на третьей — Бразилия (20 645 537), на четвертой — Франция (6 757 783), на пятой — Россия (6 709 605, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (632 272). За ними следуют Бразилия (576 645), Индия (436 365), Мексика (255 452), Перу (198 031) и Россия (175 328, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что осень станет критически важным периодом для подготовки к будущим пандемиям. Осенью 2021 года пройдут сразу три важных мероприятия: сессия Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, саммит G20 и специальная сессия ВОЗ в октябре.
- В ВОЗ заявили: процесс поиска истока пандемии приостановлен. По словам специалистов, расследование находится в «решающем пункте», но закрывается «окно возможностей» отследить людей и животных с нужными образцами вируса в Китае и за его пределами.
- Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила о том, что в штате от последствий коронавируса умерли на 12 тысяч человек больше, чем сообщалось ранее. Согласно обновленным данным, с начала пандемии в штате от последствий COVID-19 умерли 55 395 человек. При прежней администрации в статистике не учитывались случаи смерти вне больниц.
- Американские ученые выяснили, что у тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми. У привитых в пять раз меньше вероятность заразиться COVID-19 по сравнению с теми, кто не вакцинировался.
- В Японии власти приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna из-за обнаруженных в нескольких дозах примесей. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны начало проверку в связи с произошедшим. Сообщается, что партия вакцины была произведена в Испании.
- В США началась обязательная вакцинация военных. При обязательной вакцинации используют только препараты, которые получили полное одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Пока такое одобрение получила только вакцина Pfizer/BioNTech.
- Немецкий иммунолог Цюриха Сай Редди спрогнозировал появление в 2022 году еще более опасного штамма. Он заявил, что уже существующие варианты коронавируса объединятся, чтобы сделать его смертоноснее.
- Власти Польши объявили о начале четвертой волны коронавируса. Правительство подготовило различные сценарии, в том числе связанные с введением ограничительных мер в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации.
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