Испытания вакцины от коронавируса «КовиВак» на животных доказали ее безопасность и иммуногенность

Фото: Максим Платонов (архив)

Испытания российской вакцины от коронавируса «КовиВак» на золотистых хомячках, крысах, морских свинках, лабораторных мышах и обезьянах-игрунках доказали ее безопасность и иммуногенность, в том числе для беременных и кормящих. Результаты исследования ученых-разработчиков препарата опубликовал научный журнал Emerging Microbes and Infections.

Испытания «КовиВака» показали, что вакцины не приводит к появлению опасных острых или хронических побочных эффектов и аллергических реакций. Негативного влияния на развитие зародыша и плода у животных, на которых проводились опыты, не отмечено.

«Вакцинация защитила хомячков от заражения SARS-CoV-2, причем концентрация антител в их организме не менялась существенным образом на протяжении года», — говорится в исследовании.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ходе исследования ученые установили, что антитела к СOVID-19 появились у 40% мышей и 83-87% хомячков и обезьян через две недели после первичной вакцинации. После ведения второй дозы «КовиВака» они имелись в крови у всех животных.

Напомним, препарат разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова. «КовиВак» стала третьей зарегистрированной в России вакциной от коронавируса.

Татьяна Демина