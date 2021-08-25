В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6 450 человек
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 6 450 человек. Общее число привившихся в республике достигло 973 126, сообщает Минздрав РТ.
805 698 татарстанцев уже получили второй компонент вакцины от COVID-19.
За минувшие сутки в республике зарегистрировали 45 новых случаев COVID-19. Всего в Татарстане выявили 25 168 заболевших.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».ОбществоМедицина Татарстан
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