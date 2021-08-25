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В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6 450 человек

12:07, 25.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6 450 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 6 450 человек. Общее число привившихся в республике достигло 973 126, сообщает Минздрав РТ.

805 698 татарстанцев уже получили второй компонент вакцины от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в республике зарегистрировали 45 новых случаев COVID-19. Всего в Татарстане выявили 25 168 заболевших.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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