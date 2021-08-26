Гендиректор ВОЗ сообщил, что осень станет критически важным периодом для подготовки к будущим пандемиям
Следующие 3 месяца станут «критически важным периодом для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии», сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Осенью 2021 года пройдут сразу три важных мероприятия.
Гебрейесус напомнил, что уже в сентябре начнется сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В октябре запланирован саммит G20, а в ноябре состоится специальная сессия ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения объединяет на сегодняшний день 194 страны. Гебрейесус отметил, что структуры, которые займутся подготовкой и реагированием на пандемии будущего, должны быть основаны на принципе участия в этой работе всех государств и партнеров, занимающихся окружающей средой и животными, пишет ТАСС.
На прошлой неделе глава ВОЗ заявил, что сегодняшний момент истории человечества характеризуется крайней уязвимостью. Это связано с пандемией коронавируса, климатическим кризисом, стихийными бедствиями и различными конфликтами в мире.
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