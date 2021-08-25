Лавров допустил признание сертификатов вакцинации между Россией и Австрией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что касается... признания вакцин — конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал Лавров в ответ на вопрос о том, возможно ли взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией.

В июле Венгрия открыла беспрепятственный въезд в страну россиянам при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена венгерскими профильными властями и применяется в рамках национальной кампании по вакцинации.



Алексей Нечаев