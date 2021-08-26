Инфекционист: поражение ЦНС может развиться даже после легкой формы коронавируса

Даже при легкой форме заболевания коронавирусом может развиться поражение центральной нервной системы (ЦНС). Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19», — цитирует Пшеничную «РИА Новости».

По словам инфекциониста, попадая в организм через нос, вирус проникает через обонятельный нерв и распространяется по клеткам ЦНС. Еще один путь распространения вируса — через гематоэнцефалический барьер, когда повреждаются эндотелии кровеносных сосудов головного мозга.



Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела.



Ольга Плешкова