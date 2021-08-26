В Минздраве рассказали, какой срок беременности оптимален для вакцинации

Оптимальный для вакцинации от коронавируса срок беременности — после 22-х недель. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина.

Для применения во время беременности сейчас разрешен «Спутник V», напомнила специалист. COVID-19 — опасное заболевание для беременных женщин. Оно приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Особенно опасен коронавирус во время беременности для женщин группы риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями печени и почек, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе заведующая женской консультацией городской клинической больницы №16 Кадрия Алексеева рассказала в интервью «Реальному времени», как стремительно развивается болезнь у будущей мамы, чем она страшна для ребенка, как лечат беременных женщин в ковидных госпиталях и амбулаторно и, главное, как им уберечься от инфекции.



Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании на прошлой неделе выражал беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 среди беременных.