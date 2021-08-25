Главное к утру: рост цен на недвижимость, обновление пищеблоков, новая территория Сарова
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 25 августа:
- В Казани и еще девяти российских городах запустят часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году. Активация запланирована на 12.00 по мск 26 августа. В этот же день в десяти городах России состоится «Самый длинный матч». Его сыграют в нескольких часовых зонах. В каждом городе матчи пройдут по очереди, таким образом сформируется один волейбольный матч от Красноярска через Калининград и до Москвы.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что следует разработать типовой проект обновления инфраструктуры пищеблоков образовательных организаций. Это необходимо для качественной организации горячего питания школьников. Минниханов также заявил, что необходимо уделить внимание развитию спортивной базы школ и благоустройству их двора и прилегающей территории.
- В России цены на жилую недвижимость в 2021 году выросли на 13%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. В прошлом году этот показатель составлял 15,5%. Он отметил, что на сегодняшний день строительство в России ведется опережающими темпами. По его оценке, в этом году в стране появится 84—85 млн кв. метров нового жилья.
- В Татарстане в июне 2021 года годовые темпы прироста кредитного портфеля, предоставленного банками субъектам малого и среднего предпринимательства, составили 33%. Это максимум с начала года. В июне кредитный портфель МСП в Татарстане увеличился на 9,3 млрд рублей. На 1 июля 2021 года он составил 193,6 млрд рублей.
- В Камском Устье рядом с зоной отдыха, где находятся беседки, мангалы и строятся гостиничные домики, обнаружили кости. На этом месте в XVII—XVIII веках находилось кладбище. На входе на территорию, рядом с которой обнаружили кости, установлен забор. Табличка на нем гласит, что это территория общественного самоуправления и там находится парк, заложенный в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- На программу формирования российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет отечественных самолетов и вертолетов, направят 340 млрд рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Деньги поступят из ФНБ. Формирование программы уже завершено.
- Часть территорий Вознесенского района и Дивеевского округа Нижегородской области, а также часть Темниковского района Мордовии присоединили к закрытому городу Сарову. Теперь на них распространяется особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов, предусматривающий ограничение на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов и иные ограничения.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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