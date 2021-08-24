Минниханов заявил, что необходимо разработать типовой проект обновления инфраструктуры пищеблоков школ

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что следует разработать типовой проект обновления инфраструктуры пищеблоков образовательных организаций. Это необходимо для качественной организации горячего питания школьников.

Минниханов также заявил, что необходимо уделить внимание развитию спортивной базы школ и благоустройству их двора и прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, в республике в этом году в 198 образовательных учреждениях обновят пищеблоки. Работу ведутся в 44 муниципалитетах Татарстана. Программа капремонта предусматривает отделочные работы, ремонт внутренних инженерных сетей и установку в столовых нового современного оборудования.

Замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина обратила внимание, что нагрузка на школьные пищеблоки увеличилась после того, как ученики начальных классов начали получать бесплатное горячее питание. В этом году его получат 211 тыс. детей.



Татьяна Демина