На программу обновления российского авиапарка выделят 340 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На программу формирования российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет отечественных самолетов и вертолетов, направят 340 млрд рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Это солидные средства, деньги просчитаны, они есть, они в том числе поступят из ФНБ, — рассказал глава государства. Формирование программы уже завершено.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле Путину презентовали модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Истребитель назвали Checkmate.



В ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 президент России сообщил, что новейший российский самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу. МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения.



Татьяна Демина