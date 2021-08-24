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Промышленность

На программу обновления российского авиапарка выделят 340 млрд рублей

19:14, 24.08.2021
На программу обновления российского авиапарка выделят 340 млрд рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

На программу формирования российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет отечественных самолетов и вертолетов, направят 340 млрд рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Это солидные средства, деньги просчитаны, они есть, они в том числе поступят из ФНБ, — рассказал глава государства. Формирование программы уже завершено.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле Путину презентовали модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Истребитель назвали Checkmate.

В ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 президент России сообщил, что новейший российский самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу. МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения.

Татьяна Демина
Промышленность
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