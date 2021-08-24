В России цены на жилье в 2021 году выросли на 13%

В России цены на жилую недвижимость в 2021 году выросли на 13%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. В прошлом году этот показатель составлял 15,5%.

— Нужно сбалансировать спрос, больше жилья вводить, считает Мутко. Он отметил, что на сегодняшний день строительство в России ведется опережающими темпами. По его оценке, в этом году в стране появится 84-85 млн кв. метров нового жилья, пишет ТАСС.

В этом месяце председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья. Он отметил, что нижняя палата парламента приняла ряд важных законов, которые позволили исключить финансовые риски для людей при долевом строительстве. В результате деятельность застройщиков стала прозрачнее.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Счетной палате России в свою очередь подсчитали, что программа льготной ипотеки и субсидирование кредитов застройщикам по итогам прошлого года увеличили цены на жилье на 12% по отношению к 2019 году. При этом указанные меры господдержки имели и положительное влияние — способствовали сохранению темпов ввода жилья и увеличению спроса на него.



Татьяна Демина