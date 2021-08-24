Годовые темпы прироста кредитного портфеля МСП в Татарстане в июне достигли максимума с начала 2021 года

Фото: Анна Сейтумерова

В Татарстане в июне 2021 года годовые темпы прироста кредитного портфеля, предоставленного банками субъектам малого и среднего предпринимательства, составили 33%. Это максимум с начала года.

В июне кредитный портфель МСП в Татарстане увеличился на 9,3 млрд рублей. На 1 июля 2021 года он составил 193,6 млрд рублей, сообщили в отделении Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что качество обслуживания своих обязательств со стороны субъектов МСП к июлю 2021 года также возросло. «С начала года доля просроченных платежей в их кредитном портфеле сократилась на 0,54 п.п.», — рассказал управляющий отделением — Нацбанком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Напомним, в январе 2021 года правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых до 7% годовых.



Татьяна Демина