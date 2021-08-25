В Казани запустят часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу 2022 года

В Казани и еще девяти российских городах запустят часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году. Активация запланирована на 12.00 по мск 26 августа.

В этот же день в десяти городах России состоится «Самый длинный матч». Его сыграют в нескольких часовых зонах. В каждом городе матчи пройдут по очереди, таким образом сформируется один волейбольный матч от Красноярска через Калининград и до Москвы, сообщается на сайте чемпионата мира по волейболу — 2022.

Очки, набранные командой в каждом городе, суммируются. Города будут передавать эстафету друг другу, чтобы вместе организовать самый длинный и необычный в истории волейбольный матч.

Запуск часов обратного отсчета в столице Татарстана запланирован на набережной Казанки. Там же 26 августа пройдет спортивный фестиваль, посвященный волейболу, на берегу реки Казанки. В «Самом длинном матче» примут участие волейболисты казанского «Зенита» Мика Кристенсон, Бартош Беднож, Александр Волков, Юрий Бережко, Максим Михайлов.

Помимо Казани часы начнут обратный отсчет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове. В этих городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года пройдет чемпионата мира по волейболу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, власти Татарстана создали оперштаб по подготовке и проведению в Казани в 2022 году матчей чемпионата мира по волейболу FIVB. Он учрежден в целях оперативного рассмотрения и решения вопросов, возникших в ходе подготовки и проведения турнира. Его возглавил руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.

Татьяна Демина