ЛДПР предложила установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей — это много или мало?

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов собираются внести в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. руб. в месяц. Документ опубликован в telegram-канале депутата Ярослава Нилова.

— Источник дополнительных расходов — средства Фонда национального благосостояния, объем которых на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей, — говорится в тексте документа.

Авторы раскритиковали новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума по медианной зарплате. Отмечается, что в развитых и развивающихся странах Азии и Европы МРОТ в несколько раз выше прожиточного минимума.

Фото duma.gov.ru

— В рейтинге стран мира по МРОТ Россия в 2020 году находилась на 95-м месте. Это ниже большинства стран Латинской Америки, многих государств Африки и ряда стран бывшего СССР,— отметили авторы законопроекта.

В 2020 году размер МРОТ составляет 12 130 рублей.

МРОТ в размере 20 тысяч рублей — это:

$270 по курсу на 11 августа.

по курсу на 11 августа. На 6,4 тыс. рублей больше, чем составит МРОТ в 2022 году — его планируют увеличить до 13,6 тыс. рублей.

— его планируют увеличить до 13,6 тыс. рублей. Сумма, равная среднему размеру пенсии для неработающих пенсионеров к 2024 году, — она составит 20 тыс. рублей.

Фото: Дмитрий Резнов

В 2 раза больше, чем единовременная выплата на школьников — она составляет 10 тыс. рублей.

— она составляет 10 тыс. рублей. Треть той суммы, которая нужна российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, — необходимо от 60 тыс. рублей.

— необходимо от 60 тыс. рублей. В 1,8 раза больше, чем величина прожиточного минимума в Татарстане для трудоспособного населения

В 2 раза меньше, чем средняя зарплата в Набережных Челнах — на 1 июля 2021 года она составляла 43 тыс. рублей.

— на 1 июля 2021 года она составляла 43 тыс. рублей. В 4 раза больше, чем стоимость квартплаты в однокомнатной квартире в Казани зимой — казанцы жаловались, что счет за оплату ЖКХ достигал 5 тыс. рублей.

— казанцы жаловались, что счет за оплату ЖКХ достигал 5 тыс. рублей. Сумма, которую можно заработать в США за пять дней , при $7 (минимальная ставка) в час за 8-часовой рабочий день.

Алексей Нечаев