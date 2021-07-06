К 2024 году средний размер пенсии в России составит порядка 20 тыс. рублей — это много или мало?

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2024 году должен вырасти до 20 388 рублей. Это следует из документов трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024 годов.

В 2022 году средний размер страховой пенсии должен составить 18 447 рублей, в 2023 году — 19 339 рублей.

Индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году — 5,6%, а в 2024-м — 5,5%. Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год и на плановый период 2023-го и 2024 годов не запланирована.

Кроме того, ожидается, что в 2022 году страховые пенсии в России начислят 39,57 миллиона человек, в 2023-м — 38,93 миллиона человек, в 2024-м — 38,86 миллиона человек.

Фото: realnoevremya.ru

Пенсия в 20 388 рублей — это:

На 3,5 тысячи рублей больше, чем сейчас : на 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии составил 16 789 рублей.

: на 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии составил 16 789 рублей. В два раза больше действующего сейчас прожиточного минимума для пенсионеров — 10 022 рубля.

— 10 022 рубля. И почти в три раза меньше средней зарплаты по России — по данным Росстата, она составляет 55 208 рублей.

— по данным Росстата, она составляет 55 208 рублей. Пенсионер с такой пенсией может позволить себе потратить 679 рублей в день .

. Четверть пенсии (около пяти тысяч) будет уходить на оплату ЖКХ , еще десятая часть (2 тысячи рублей) — на лекарства. По крайней мере, такие подсчеты приводила Счетная палата РФ — но еще в допандемийные времена, при среднем размере пенсии около 14 тыс. рублей.



, еще десятая часть (2 тысячи рублей) — на лекарства. По крайней мере, такие подсчеты приводила Счетная палата РФ — но еще в допандемийные времена, при среднем размере пенсии около 14 тыс. рублей. Примерно столько большинство россиян тратят в месяц исключительно на еду : согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, эти траты лежат в диапазоне 15—30 тысяч рублей в месяц.

: согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, эти траты лежат в диапазоне 15—30 тысяч рублей в месяц. В 10,26 раза меньше, чем средняя пенсия в Дании — стране с самыми высокими пенсиями в Европе. Там в пересчете на евро средняя пенсия составляет 2 400, или около 208 тыс. рублей.

— стране с самыми высокими пенсиями в Европе. Там в пересчете на евро средняя пенсия составляет 2 400, или около 208 тыс. рублей. Чуть меньше, чем минимальная пенсия в Румынии (считается самой бедной страной Европы) — там она составляет 1 265 леев, или около 21 тысячи рублей.

Александр Артемьев