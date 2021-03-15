Казанцы пожаловались на высокие счета за ЖКУ

Фото: Соцсеть

Казанцы пожаловались на большие счета за коммунальные услуги в социальных сетях. Пользователь опубликовал пост с фотографией своего счета за февраль текущего года.

«Квартплата за однокомнатную квартиру — «5к», это нормально?» — задается вопросом девушка.

Площадь квартиры составляет 38 квадратных метров, а зарегистрировано в ней три человека.

Пользователи в комментариях начали делиться своим опытом и обсуждать, кто сколько тратит на квартплату. Одна девушка написала, что у нее выходит 9 тыс. рублей за трехкомнатную квартиру. У мужчины 10 тыс. рублей за «трешку».

Другую девушку удивило, что она платит больше 11 тыс. рублей за двухкомнатную квартиру. Хозяйка квартиры решила пойти разобраться в управляющую компанию.

Кто-то пытался проявить остроумие в комментариях: «Проще в деревне дом взять и удаленно работать на зарубежном рынке, получая зарплату в долларах. Освобождаешься от платежей по ипотеке, нет нужды ездить на работу и вставать в 5 утра. За коммуналку по 10 тысяч платить не нужно».

Под постом набралось большое количество сообщений с жалобами на высокие тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Люди не понимают, за что платят деньги, если нет качественных изменений.

Напомним, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщал, что в феврале динамика потребления начнет спадать и коммунальные платежи станут меньше. Этого не произошло, судя по реакции в социальных сетях.