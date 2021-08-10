Заработная плата в Челнах выросла на 5,8% процентов

В Набережных Челнах средняя заработная плата по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 43 997 рублей. Реальная зарплата выросла на 5,8%.

Итоги первого полугодия показывают, что идет процесс восстановления секторов экономики. Челнинские предприятия отгрузили продукции на 261,5 млрд рублей, индекс промышленного производства составляет 132 %.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

КАМАЗ отгрузил продукции на 99 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 132%. Доля резидентов ТОСЭР в объеме общей выручки равна 9,3%. Налоговые отчисления 38 резидентов ТОСЭР составили 8,1 миллиарда рублей во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды, передают «Челнинские известия».

В июне власти Челнов назвали предприятия с самыми большими зарплатами. Так, на Картонно-промышленном комбинате средняя зарплата составила 80 тысяч рублей, на заводе бытовой техники «Haier» средний заработок сотрудников на производстве телевизоров держится на уровне 60 тысяч рублей.

В конце июля Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей — налогов и сборов, процентов по кредитам и т. д., скорректированные на инфляцию) в II квартале 2021 года увеличились на 6,8% по сравнению с прошлым годом.



Татьяна Леухина