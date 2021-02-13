В Татарстане установили прожиточный минимум на 2021 год
Кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на 2021 год. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.
Так, прожиточный минимум на душу населения установили в размере 9 955 рублей, для трудоспособного населения — 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей.
По сравнению со вторым кварталом 2020 года выплаты выросли в следующем порядке:
на душу населения на 3,0% (287 руб.); для трудоспособного населения — на 3,0% (328 рублей); для пенсионеров — на 7,0% (534 рубля) и для детей — на 3,0% (282 рубля).
Все расчеты делаются на основе прогноза социально-экономического развития республики на 2021—2023 годы, уточнили в пресс-службе президента РТ.
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Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля." Вопрос! Почему в Татарстане ниже?