Новости общества

10:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане установили прожиточный минимум на 2021 год

09:45, 13.02.2021 1
В Татарстане установили прожиточный минимум на 2021 год
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на 2021 год. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, прожиточный минимум на душу населения установили в размере 9 955 рублей, для трудоспособного населения — 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей.

По сравнению со вторым кварталом 2020 года выплаты выросли в следующем порядке:
на душу населения на 3,0% (287 руб.); для трудоспособного населения — на 3,0% (328 рублей); для пенсионеров — на 7,0% (534 рубля) и для детей — на 3,0% (282 рубля).

Все расчеты делаются на основе прогноза социально-экономического развития республики на 2021—2023 годы, уточнили в пресс-службе президента РТ.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:26
    Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
    Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля." Вопрос! Почему в Татарстане ниже?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также