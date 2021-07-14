Российские семьи готовы свести концы с концами за 61 тыс. рублей в месяц — это много или мало?

Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. рублей в месяц, подсчитал Росстат в исследовании «Комплексное наблюдение условий жизни населения» по итогам 2020 года. Такое исследование проводится раз в два года.

Опрос в рамках этого исследования проводился во всех регионах России и охватил 100 тысяч домохозяйств. Точная формулировка вопроса была такой: «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?»

По итогам этого проса выяснилось: финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Ситуация по этому параметру улучшилась по сравнению с 2018 годом (исследование проводится два раза в год), когда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%.

По итогам опроса 2020 года 8,5% российских домохозяйств не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства. 51,2% сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги. 9% домохозяйств не в состоянии покупать членам семьи новую одежду по мере ее износа. Употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 16,7% семей, пишет РБК.

60 920 тысяч рублей в месяц — это:

На 2,5 тысячи больше, чем два года назад — тогда чтобы свести концы с концами требовалось 58,45 тыс. рублей в месяц.

— тогда чтобы свести концы с концами требовалось 58,45 тыс. рублей в месяц. Недостаточно для комфортной оплаты ипотеки — по данным исследования НБКИ, для этого требуется 70,3 тыс. рублей на семью.

— по данным исследования НБКИ, для этого требуется 70,3 тыс. рублей на семью. 5 прожиточных минимумов на человека — 11 635 рублей.

на человека — 11 635 рублей. В 1,67 раз больше номинального среднедушевого дохода в России — 35 361 рубль.

— 35 361 рубль. В 2,6 раз меньше той суммы, которую в среднем хотели бы зарабатывать россияне — по данным опроса сервиса «Работа.ру», она равна 158 тысячам рублей.

— по данным опроса сервиса «Работа.ру», она равна 158 тысячам рублей. Укладывается в рамки «достойного для жизни месячного дохода» — в ходе опроса банка «Открытие» в 2021 году, эти рамки для большинства россиян составляли от 50 до 80 тысяч рублей. Но — на человека, не на домохозяйство.

— в ходе опроса банка «Открытие» в 2021 году, эти рамки для большинства россиян составляли от 50 до 80 тысяч рублей. Но — на человека, не на домохозяйство. В 8 раз меньше, чем медианный доход домохозяйств в США — $78,5 тыс. за год в 2020 году или 485 064 в месяц в пересчете на рубли.

— $78,5 тыс. за год в 2020 году или 485 064 в месяц в пересчете на рубли. Хватит на 5,5 потребительских корзин в ценах 2020 года — ее стоимость составляла 11,2 тыс. рублей в месяц. От концепции потребительской корзины в России отказались с 2021 года — она включала в себя основные продовольственные и непродовольственные товары и услуги, хотя ее и критиковали за определенную «оторванность от жизни» (был эксперимент — человек, питавшийся только тем, что входило в одну такую корзину, похудел за месяц на 15 кг).

Александр Артемьев