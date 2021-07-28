Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников со 2 августа

Президент России Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников в размере 10 тыс. рублей со 2 августа, пишет ТАСС. Ранее предполагалось, что этот процесс начнется 16 августа.

По последним данным в Пенсионный фонд России на «школьные» выплаты поступили заявления от 12,4 млн родителей. Решения о их назначении приняты в отношении 16,5 млн детей, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в середине июля подписал распоряжение о выделении на эти выплаты более 204 млрд рублей. В Минтруда РФ уточнили, что выплаты можно получить только безналично, на банковскую карту



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, прием заявлений на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста — от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают учиться в школе, стартовал 15 июля. О новой мере поддержки Путин сообщил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Татьяна Демина