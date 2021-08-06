Главное к утру: Месси покидает «Барселону», Галявиев о мотивах расстрела и вопрос о «перевернутом» доме
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 6 августа:
- На официальном сайте футбольного клуба «Барселона» опубликовали сообщение о том, что Месси его покидает. В заявлении говорилось, что клуб и спортсмен не смогли подписать новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий (регламент Испанской лиги), хотя обе стороны хотели этого. СМИ сообщили, что Месси шокирован уходом из клуба: футболист в среду прибыл в Барселону, чтобы подписать новый договор, но на следующий же день футбольный клуб объявил о прекращении дальнейших переговоров. Месси не планирует уходить, не попрощавшись с болельщиками, но прежде чем отреагировать на ситуацию, он планирует выждать какое-то время.
- «Рубин» сыграл вничью с польским «Ракувом» (0:0) в первом матче в Лиге конференций. По ходу первого тайма казанцы лишились сразу двух игроков основного состава, травмы получили Олег Шатов и Александр Зуев. После перерыва характер встречи не поменялся, команды изредка создавали опасные моменты, но счет на табло не был открыт — 0:0. Отметим, что игра запомнилась задержкой начала второго тайма. У казанской команды возникли сложности с игровой формой, и судьи попросили решить проблемы до возобновления встречи. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отшутился о ситуации с отклеившимися игровыми номерами у футболистов плохой экологией в России.
- Ильназ Галявиев, устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, назвал мотивы своего преступления. «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел». Галявиев рассказал, что на данный момент чувствует себя вменяемым. При этом с результатами судебно-психиатрической экспертизы, для проведения которой его доставили в Москву, он не знаком. Галявиев пожаловался ОНК, что давно не получал писем и заявил, что хочет вернуться в Казань. На сегодняшний день Галявиев содержится в московском СИЗО в трехместной камере. Один из его соседей обвиняется в убийстве, другой — в разбое.
- В Перми уволили более 150 сотрудников подразделения Xsolla. Работы лишились «невовлеченные и малопродуктивные» лица, которые не всегда находились на рабочем месте на удаленке, говорится в письме гендиректора и основателя компании Александра Агапитова, распространившемся в Twitter. «Команда заботы организации организовали партнерство с семью ведущими HR-агентствами, и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать больше а работать меньше». Новость про Xsolla стала мемом и выбилась в тренды Twitter.
А че говорят из Xsolla в Перми 150 человек уволили, эффективненько pic.twitter.com/xoFq7vxKnd— MK (@kuzya_epta) August 3, 2021
- В Казани жители «перевернутого» дома обеспокоены тем, что их могут выселить, так как сооружение и земля, на которой оно расположено, перешли в собственность Кировского и Московского районов города. У проживающих нет законных оснований находиться в нем. Жильцам при переходе дома в муниципальную собственность дали компенсацию в размере 1 млн рублей, сообщила Светлана Калинкина, дочь Анатолия Калинкина, построившего дом-«перевертыш». «Мы очень благодарны всем тем, кто поднял тему сноса нашего дома, он нам дорог как память моего отца, но сейчас мы остались в замешательстве, так как жилье уже не наше, и мы ничего с ним не можем делать. Не думали, что так получится», — добавила она.
- От последствий коронавируса умер Талгат Фатхуллович Сабитов, сотрудник АО «ТРК Новый Век». Похороны состоятся ориентировочно в субботу.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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