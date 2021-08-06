Новости спорта

08:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

СМИ: Месси шокирован уходом из «Барселоны»

06:45, 06.08.2021
СМИ: Месси шокирован уходом из «Барселоны»
Фото: fcbarcelona.com

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси шокирован уходом из футбольного клуба «Барселона» и пока не будет делать публичных заявлений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Месси не планирует уходить, не попрощавшись с болельщиками, но прежде чем отреагировать на ситуацию, он планирует выждать какое-то время.

Как сообщает Diario Sport, футболист в среду прибыл в Барселону, чтобы подписать новый договор, но на следующий же день футбольный клуб объявил о прекращении дальнейших переговоров.

Вчера на официальном сайте футбольного клуба «Барселона» опубликовали сообщение о том, что Месси его покидает. В заявлении говорилось, что клуб и спортсмен не смогли подписать новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий (регламент Испанской лиги), хотя обе стороны хотели этого.

В августе прошлого года в интернете распространилась фотография письма, где Месси просит руководство «Барселоны» расторгнуть его контракт. Несколько СМИ чуть позже сообщили о возможном фейковом происхождении данной фотографии. Соглашение игрока с «Барселоной» было рассчитано до конца сезона-2020/21.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также