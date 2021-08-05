В Казани жители «перевернутого» дома опасаются выселения

Фото: Расим Хазиев

В Казани жители «перевернутого» дома обеспокоены тем, что их могут выселить, так как сооружение и земля, на которой оно расположено, перешли в собственность Кировского и Московского районов города. У проживающих нет законных оснований находиться в нем.

Жильцам при переходе дома в муниципальную собственность дали компенсацию в размере 1 млн рублей, сообщила Светлана Калинкина, дочь Анатолия Калинкина, построившего дом-«перевертыш». «Мы очень благодарны всем тем, кто поднял тему сноса нашего дома, он нам дорог как память моего отца, но сейчас мы остались в замешательстве, так как жилье уже не наше, и мы ничего с ним не можем делать. Не думали, что так получится», — добавила она.

По словам Калинкиной, если бы власти приняли решение о сносе дома, его или отдельные части они бы перевезли. Однако сейчас этого сделать нельзя.

В администрации Кировского и Московского районов Казани заявили, что продумают вариант проживания семьи в «перевернутом» доме с учетом всех юридических особенностей. Об этом сообщил татарстанский блогер Расим Хазиев.



Дом начали строить в 70-х годах прошлого века. Однако земля, на которой он расположился, вошла в проект трассы «Автомобильная дорога от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга». Власти Казани в итоге решили не сносить «перевернутый» дом для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе и выкупили его в муниципальную собственность.

Фото: Расим Хазиев

Осенью 2020 года Калинкина поделилась переживаниями с корреспондентом «Реального времени»: «Будущая дорога будет проходить близко, но мой дом ей не мешает. Просила хотя бы половину участка с домом оставить нам как память о папе, его уже 20 лет нет. Он всегда говорил: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Татьяна Демина