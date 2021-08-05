Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, рассказал о мотивах преступления

Фото: Максим Платонов (архив)

Ильназ Галявиев, устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, назвал мотивы своего преступления. «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел», — заявил он членам ОНК Москвы.

Галявиев рассказал, что на данный момент чувствует себя вменяемым. При этом с результатами судебно-психиатрической экспертизы, для проведения которой его доставили в Москву, он не знаком, пишет RT.

Обвиняемый заявил, что вину свою признает и раскаивается. Он допускает, что в момент преступления был невменяемым.



Фото: Максим Платонов

Галявиев пожаловался ОНК, что давно не получал писем и заявил, что хочет вернуться в Казань. В июле же он заявил, что не желает проходить лечение в родном городе из-за страха мести. Стрелок надеется, что следствие разрешит ему увидеться с родителями.

На сегодняшний день Галявиев содержится в московском СИЗО в трехместной камере. Один из его соседей обвиняется в убийстве, другой — в разбое.

Напомним, 5 июля Басманный суд Москвы продлил Галявиеву срок ареста. Он пробудет под стражей до 11 октября.



Татьяна Демина