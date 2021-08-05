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Судьи задержали начало второго тайма игры с «Ракувом» из-за проблем «Рубина» с формой

23:12, 05.08.2021
Судьи задержали начало второго тайма игры с «Ракувом» из-за проблем «Рубина» с формой
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"

Судьи задержали начало второго тайма матча Лиги конференций между «Ракувом» и «Рубином» из-за проблем с формой у казанцев.

В первой половине игры у казанской команды возникли сложности с игровыми футболками. Фамилии и номера некоторых игроков начали отклеиваться по ходу встречи.

На второй тайм футболисты «Рубина» вышли с номерами, написанными маркерами от руки. Судьи отказались возобновлять игру пока казанцы не вернулись к изначальному варианту игровой формы.

СпортФутболОбщество
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